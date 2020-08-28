{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

В клинике Charite сообщили, что симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают

Врачи уточнили, что он все еще в коме и подключен к ИВЛ
Берлинская клиника Charite, куда был госпитализирован Алексей Навальный Вячеслав Филиппов/ТАСС
Описание
Берлинская клиника Charite, куда был госпитализирован Алексей Навальный
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный все еще в коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщила в пятницу берлинская клиника Charite, в которой он находится.

"Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы [в организме], спадает", - сообщили врачи. "Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления", - говорится в пресс-релизе.

"Пациент лежит в отделении интенсивной терапии, он находится в искусственной коме и подключен к искусственной вентиляции легких", - сообщили врачи.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику "Шарите" в Берлине. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока неизвестно.

Теги
ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
ГП направила в СК материалы по фактам злоупотреблений в связи с отчуждением госакций БСК
Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации
Читать полностью