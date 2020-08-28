В клинике Charite сообщили, что симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный все еще в коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщила в пятницу берлинская клиника Charite, в которой он находится.

"Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы [в организме], спадает", - сообщили врачи. "Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления", - говорится в пресс-релизе.

"Пациент лежит в отделении интенсивной терапии, он находится в искусственной коме и подключен к искусственной вентиляции легких", - сообщили врачи.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в клинику "Шарите" в Берлине. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока неизвестно.