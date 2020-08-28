Защита Мамаева намерена обратиться в прокуратуру

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Защита футболиста Павла Мамаева, оправданного по статье о хулиганстве, намерена обратиться в прокуратуру и потребовать извинений.

"По закону, мы может обратится в прокуратуру за принесением официальных извинений за последствия незаконных процессуальных действий, мы таким правом, конечно, воспользуемся. Некая сатисфакция должна состояться", - сказал журналистам адвокат Игорь Бушманов.

Павел Мамаев не принял решение о подаче иска о компенсации за срок, проведенный в колонии, за преступление, по которому был оправдан, сообщил адвокат.

"Мы с Павлом пока не обсуждали необходимость воспользоваться правом на реабилитацию. Но закон действительно такое предусматривает, можно обратиться с иском о компенсации материального и морального вреда в суд. На период задержания и содержания под стражей у Павла был контакт с клубом, конечно же, он понес материальные убытки", - сказал Бушманов.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким, устроившие две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года, 8 мая 2019 года Пресненским судом столицы были приговорены: Мамаев и Протасовицкий - к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

3 августа Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому они трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсацию.