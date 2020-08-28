В Ярославской области нарастили группировку сил для поиска людей после затопления баржи

ТАСС, 28 августа. Группировку сил для поиска двух пропавших без вести членов экипажа опрокинувшегося на Рыбинском водохранилище сухогруза в Ярославской области увеличили в три раза - до 45 человек. К работе, помимо сотрудников ГИМС МЧС, привлечены теплоход "Фазан" и навигационное судно "Путейский", сообщает в пятницу пресс-служба МЧС по региону.

Ранее ведомство сообщало, что к поискам привлекли 13 человек.

"На место происшествия прибыли Брейтовской ГИМС МЧС России в количестве двух человек личного состава, теплоход "Фазан" "Канала имени Москвы" в количестве пяти человек, трое из которых водолазы, навигационное судно "Путейский-602". Общее количество привлеченных сил и средств - 45 человек личного состава и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления баржи и безвестного исчезновения двух человек. Кроме того, по данному факту проверку начала Ярославская транспортная прокуратура. Известно, что пять человек спасли, разлива топлива нет. Сухогруз "Ота" принадлежит Ярославскому речному порту, оно следовало из Череповца в Нижний Новгород.