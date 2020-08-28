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ГП направила в СК материалы по фактам злоупотреблений в связи с отчуждением госакций БСК

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ в ходе проверки по поручению президента России Владимира Путина законности отчуждения госакций Башкирской содовой компании (БСК) нашла нарушения законодательства о приватизации. Как сообщил ТАСС официальный представитель надзорного вдеомства Андрей Иванов, материалы проверки переданы в СК.

"В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ, - сообщил Иванов. - Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти".

Генпрокуратура в связи с выявленными нарушениями подала в Арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании имущества из незаконного владения. "В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения", - сообщил Иванов.

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