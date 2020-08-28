В Ростовской области подполковника полиции приговорили к восьми годам за незаконный бизнес

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Ворошиловский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника оперативно-разыскной части службы безопасности Главного управления МВД России по Ростовской области подполковника полиции Николая Гермашева к восьми годам лишения свободы за организацию незаконного бизнеса. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Суд доказал, что Гермашев в период прохождения службы в органах внутренних дел создал организованную группу, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью. Не имея лицензии, Гермашев с сообщниками эксплуатировали взрывопожароопасные производственные объекты, а также предоставляли другим организациям услуги по обогащению полезных ископаемых.

В результате действий группы с июля 2016 года по февраль 2018-го государству был причинен ущерб в размере более 93 млн рублей. При этом сам Гермашев незаконно получил доход в размере более 126 млн рублей. Также суд доказал, что в ноябре 2015 года Гермашев обманул двух предпринимателей, в результате чего похитил у них 13 млн рублей.

"Гермашев Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 850 тысяч рублей, с лишением специального звания "подполковник полиции", с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и организационно-распорядительными полномочиями в указанных органах на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд также вынес приговоры сообщникам Гермашева. В зависимости от степени участия в совершении преступлений каждый из них получил от двух до пяти лет лишения свободы. Большинству фигурантов дела приговором суда назначили отбывание наказания в колонии общего режима.