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В ДР Конго при сдаче экзаменов убили пять школьников

Боевики также увели с собой учителя и группу учеников

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пятеро учеников начальной школы были убиты группой неизвестных во время сдачи экзаменов на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил в пятницу конголезский новостной портал Aktuality.

"Боевики напали 27 августа на учебный центр в поселке Катанга в провинции Северное Киву, - заявил министр образования регионального правительства Приска Камала. - Пятеро школьников убиты". По его словам, нападавшие увели с собой учителя и группу учеников. Точное число похищенных и пропавших без вести пока не установлено.

Школьники находились в учебном центре для сдачи выпускных экзаменов в начальной школе. Боевики бежали из поселка после того, как к центру подошло армейское подразделение. Власти начали расследование.

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