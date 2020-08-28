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В Саратове возбудили дело после убийства женщины, в котором подозревают 15-летнюю девочку

27 августа между 40-летней женщиной и подростком произошел конфликт, при этом мать находилась в состоянии алкогольного опьянения

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины в Саратове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона в пятницу.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в убийстве женщины подозревают ее 15-летнюю дочь. По предварительной информации, 27 августа между 40-летней женщиной и подростком произошел конфликт, при этом мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Как сообщалось ранее, 27 августа обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")", - говористя в сообщении.

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