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В Петербурге произошло ДТП с участием девяти автомобилей и троллейбуса

Пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Авария с участием 10 машин, включая троллейбус, произошла в Петроградском районе Санкт-Петербурга, никто не пострадал. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по региону.

"Произошло столкновение 10 транспортных средств, одно из них - троллейбус. В данном ДТП пострадавших нет, в троллейбусе находились только водитель и кондуктор", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, авария произошла около 13:15 на Левашовском проспекте вблизи дома №4 по улице Плуталова. По факту происшествия проводится проверка.

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