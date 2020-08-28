Следователи в Пермском крае устанавливают обстоятельства убийства 10-летней девочки

ТАСС, 28 августа. Тело пропавшей 10-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в Пермском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"27 августа 2020 года в вечернее время в следственные органы СК РФ по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летней жительницы Чусовского района. По данному факту для полного и всестороннего установления всех обстоятельств исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили днем 28 августа в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100-150 м от дома, где она жила.