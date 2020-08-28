Мэра Ханоя арестовали за несанкционированное использование секретной информации

ХАНОЙ, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Народного комитета (мэр) вьетнамской столицы Ханоя Нгуен Дык Чунг арестован за несанкционированное использование секретной информации. Столичный руководитель задержан в пятницу по решению следственного управления Министерства общественной безопасности Вьетнама сроком на четыре месяца, информирует портал правительственной информации.

Как сообщили в следственном управлении, Нгуен Дык Чунг привлечен к ответственности по делу о "завладении конфиденциальной информацией, принадлежащей государству". У него дома и на рабочем месте прошел обыск.

В начале этого месяца Нгуен Дык Чунг был временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. В соответствии с распоряжением премьер-министра страны Нгуен Суан Фука, столичный градоначальник с 11 августа освобожден от работы сроком на 90 дней "на время проверки и уточнения фактов о возможной причастности к ряду дел, которые разбираются в соответствии с законом".

Нгуен Дык Чунг занимает пост главы Народного комитета (мэрии) Ханоя с 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был начальником столичной полиции.