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Дело Ивана Сафронова

Суд 2 сентября рассмотрит ходатайство о продлении ареста Ивану Сафронову

Его обвиняют в госизмене

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 2 сентября рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сказал адвокат, глава правозащитного объединения юристов "Команда 29" Иван Павлов, который защищает Сафронова

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"В суд поступило ходатайство о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей, оно будет рассмотрено в среду, 2 сентября", - сказал он.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году.

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