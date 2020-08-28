Адвокат Ефремова опроверг прекращение уголовного дела, по которому он проходит свидетелем

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг прекращение уголовного дела о мошенничестве, по которому он проходит свидетелем. Об этом он сообщил ТАСС на выходе из ОМВД "Арбат", где проходила очная ставка с потерпевшим.

"Пока дело не прекратили, я остался по нему свидетелем", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил ТАСС, что уголовное дело, по которому Пашаев проходит свидетелем, прекращено в связи с компенсацией ущерба потерпевшему Анзору Псунокову.

В пятницу ОМВД "Арбат" прошла очная ставка адвоката Пашаева и бизнесмена Псунокова. Псуноков утверждает, что Пашаев ранее представлял интересы его семьи. В 2017 году он убедил бизнесмена передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, однако адвокат якобы просто присвоил их себе. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Пашаев проходил свидетелем.

Сам адвокат заявил ТАСС, что никому ничего не должен. "Более того, у меня на руках есть документы, подтверждающие, что по той сделке мне должны $750 тыс. А Псуноков оговорил меня под давлением следствия. В отношении его жены сейчас расследуется иное дело о мошенничестве. Она оказалась заложницей этой ситуации", - заявил Пашаев перед входом в ОМВД "Арбат".