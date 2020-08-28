Президент Южной Осетии временно отстранил от должности главу МВД республики

ЦХИНВАЛ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов решил отстранить от должности главу МВД республики Игоря Наниева на время расследования уголовного дела по факту смерти одного из подозреваемых в покушении на министра, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики.

"Поручаю в рамках уголовного дела направить материалы на экспертизу в город Ростов-на-Дону для того, чтобы у нас не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял. Я также хочу сообщить, что принял решение об отстранении на время проведения следственных мероприятий министра внутренних дел Игоря Наниева. Я сегодня же подпишу соответствующий указ", - привели в пресс-службе слова президента.

По данным пресс-службы, Бибилов провел экстренное совещание с руководителями силовых структур в связи со смертью местного жителя, находившегося под следствием по подозрению в совершении посягательства на жизнь министра Наниева, случившегося в августе. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Как сообщил генпрокурор Урузмаг Джагаев, днем в пятницу в Гепрокуратуру республики поступило сообщение о том, что в республиканскую больницу был доставлен местный житель Инал Джабиев в бессознательном состоянии с телесными повреждениями. Позднее он умер, не приходя в сознание. "В настоящее время проводятся следственные действия на территории МВД Республики Южная Осетия, устанавливаются лица, которые работали с Джабиевым, проводится сбор материала. В ближайшее время будем готовы доложить о выводах с учетом медицинского обследования", - привели в пресс-службе президента слова Джагаева.

Президент отметил, что приоритетной задачей является установление причины смерти. Он подчеркнул, что все обстоятельства смерти Джабиева должны быть выяснены, "и если будет доказана причастность лиц к превышению полномочий, эти люди должны понести наказание". "Так же, как и дело с покушением на министра внутренних дел, дело о смерти Джабиева я беру под личный контроль", - отметил Бибилов.

После случившегося жители города собрались на стихийный сход на площади перед администрацией президента в центре Цхинвала. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Дина Гассиева, глава государства вышел к собравшимся и сообщил о своем решении об отстранении министра от должности. В настоящее время сход продолжается, президент после сообщения ушел.

О покушении на министра

Вечером 17 августа вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома обстреляли машину министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.