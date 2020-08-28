В Кузбассе возбудили уголовное из-за пропажи двух подростков

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовно дело после исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки, розыск которых в регионе ведется с понедельника. С тех пор о их местонахождении ничего неизвестно, сообщается в пятницу на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что утром 24 августа подростки поехали на вокзал города Ленинска-Кузнецкого, чтобы проводить своего знакомого. При себе у них были дорожная сумка, рюкзак и мобильные телефоны. На связь с родственниками с тех пор они не выходили.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения 17-летнего подростка и 16-летней девочки возбуждено уголовное дело. Следователями установлен и отработан круг общения подростков, проверены близкие родственники, допрошены продавцы торговых точек, у которых стояли пропавшие перед исчезновением. Проведен осмотр по месту последнего пребывания подростков, в ходе которого изъяты предметы одежды пропавших для последующего выделения ДНК-профиля. Просмотрены записи с камер видеонаблюдения, имеющихся в районе автовокзала", - говорится в сообщении.

Следственные органы в настоящий момент не уточняют, по какой из статей УК РФ возбуждено уголовное дело. По видеозаписям предварительно установлено, в каком направлении ушли подростки. В ходе расследования следователи будут устанавливать другие обстоятельства исчезновения детей и их местонахождение.