Трое задержаны по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 28 августа. /ТАСС/. Три человека задержаны в Южной Осетии по подозрению в покушении на главу МВД республики в середине августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики в пятницу.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь государственного деятеля, министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, были установлены лица, причастные к совершению указанного преступления. 27 августа 2020 года они были задержаны", - сообщили в пресс-службе.

Задержанные были помещены в изоляторы МВД республики. В пятницу, отметили в Генпрокуратуре, поступило сообщение, что один из задержанных был доставлен в республиканскую больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, а позднее умер, не приходя в сознание.

"Генпрокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее смерть человека по неосторожности"). В настоящее время проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.