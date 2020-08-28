{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Торонто произошла стрельба

Двоих мужчин с серьезными огнестрельными ранениями доставили в больницу

ОТТАВА, 28 августа. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате стрельбы в районе Скарборо, который входит в агломерацию Торонто. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг рядом с одним из ресторанов. Двое мужчин с серьезными огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.

В результате оперативных действий стражам порядка удалось остановить автомобиль, в котором находились трое подозреваемых в причастности к стрельбе. В салоне машины было изъято огнестрельное оружие. Личности задержанных и пострадавших не раскрываются.

Теги
Канада
СМИ: пираты захватили в Гвинейском заливе рыболовное судно
Нападение произошло в 95 морских милях к югу от порта Ломе в Того
Читать полностью