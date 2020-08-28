Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в пятницу на автодороге в Черняховском районе Калининградской области, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

ДТП произошло на 14-м километре автодороги Липовка - Красное - Каштановка - Громовой в Черняховском районе.

"Произошло столкновение автомобилей марки Mitsubishi и Volkswagen, следовавших во встречном направлении, после чего автомобили врезались в придорожные деревья. В результате ДТП пострадали пять человек - водители обоих транспортных средств и трое пассажиров Mitsubishi, им потребовалась помощь медиков", - рассказал представитель пресс-службы.

После автоаварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего на автотрассе.