Суд арестовал гендиректора НПП "Исток" Борисова по делу о хищении свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александра Борисова, обвиняемого в хищении в составе группы свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком по 3 октября 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда. Ранее аналогичное решение было принято в отношении бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимира Солнцева.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела. По версии следствия, фигуранты дела завысили цены в три раза, чем нанесли ущерб бюджету РФ в размере 1 млрд 72 млн рублей.

По словам следователя, вина Солнцева подтверждается докладными записками, подписанными экс-чиновником, а также показаниями свидетелей. По словам одного из фигурантов дела (бывший менеджер "Энергии"), который дал на экс-чиновника показания, Солнцев является организатором преступной группы. Сам Солнцев вину не признает и считает уголовное дело "расправой Роскосмоса над старой командой". В настоящее время Солнцев трудоустроен в ПАО ОАК советником генерального директора.

Кроме того, как стало известно в суде, от следствия скрылись и объявлены в розыск три фигуранта, в том числе заместитель Солнцева. Как следует из материалов дела, Солнцев и другие предполагаемые соучастники преступления для хищений в корпорации использовали цепочку аффилированных организаций. Солнцев, Борисов, который не признает вину, и бывшие менеджеры "Энергии" Степан Прохоров и Александр Прохоров были задержаны в четверг утром по подозрению в мошенничестве.