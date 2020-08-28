Жительницу Смоленской области подозревают в убийстве своего шестимесячного ребенка

ТАСС, 28 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летней жительницы Сафонова Смоленской области, которая подозревается в убийстве своего шестимесячного ребенка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По факту обнаружения тела шестимесячного ребенка в городе Сафоново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении сайте следственного управления.

По данным следствия, 27 августа женщина, не сумев успокоить плачущего ребенка, засунула ему в рот кляп из салфеток. "Спустя какое-то время подозреваемая взяла ребенка и увидела, что он не подает признаков жизни, после этого позвонила в скорую помощь, прибывшие врачи которой констатировали смерть малолетнего", - отметили в пресс-службе.

Следователи установили, что подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и состоит на учете в органах профилактики.