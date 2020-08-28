Boeing потерпел аварию в румынском аэропорту

БУХАРЕСТ, 28 августа. /ТАСС/. Самолет Boeing 767, совершавший спецрейс, потерпел аварию в пятницу в аэропорту "Аурел Влайку" в пригороде румынской столицы Бэнясэ. Об этом сообщило агентство Agerpres.

По словам представителя Национальной компании аэропорты Бухареста (CNAB) Валентина Иордаке, у самолета были повреждены основные стойки шасси. На борту находились 84 пассажира, которые не пострадали и были эвакуированы в безопасности. Начато расследование обстоятельств инцидента. "Экипажи аэропорта (скорая помощь и пожарные) действовали оперативно, - приводит его слова агентство, - взлетно-посадочная полоса была закрыта, коммерческие полеты, осуществляемые с аэропорта "Анри Коандэ" в Отопень, осуществляются нормально".

Специализированный веб-сайт BoardingPass.ro уточняет, что принадлежащий американской компании Omni Air самолет остался на посадочной полосе после того, как во время посадки были повреждены стойки основного шасси с левой стороны. Самолет, который летел из Кабула, после заправки должен был вылететь в Вашингтон. Аэропорт временно закрыт, а самолеты, которые должны были приземлиться в Бэнясэ, были перенаправлены в Отопень.