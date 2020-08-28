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СМИ: пираты захватили в Гвинейском заливе рыболовное судно

Нападение произошло в 95 морских милях к югу от порта Ломе в Того

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Пираты захватили в Гвинейском заливе рыболовное судно и установили над ним свой контроль. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующийся на информации в области морской безопасности.

Нападение произошло, по его данным, в 95 морских милях к югу от порта Ломе (Того). Пираты поднялись на борт судна АР-703 и захватили его. Сейчас оно движется на восток. Местные власти были предупреждены о захвате судна и принимают необходимые меры.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион мира с точки зрения угрозы со стороны пиратов. В первом квартале текущего года 45% случаев мирового пиратства произошли в этом заливе.

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