В Петербурге суд отклонил требования матери ребенка снабдить его дорогостоящим лекарством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал удовлетворить исковое заявление матери с просьбой обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить ее препаратом Zolgensma для лечения своего годовалого ребенка, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Стоимость одной инъекции превышает $ 1 млн. Препарат Zolgensma применяется для лечения детей со спинальной мышечной атрофией в возрасте до двух лет, не зарегистрирован в России, вводится один раз. Ранее по итогам консилиумов врачей в Санкт-Петербурге ребенку рекомендовали применение именно указанного препарата.

"Препарат Zolgensma был актуален в феврале и апреле, но не сейчас, установил суд. Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию Верховного суда РФ, в удовлетворении требований отказал", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в четверг провели еще один консилиум врачей из нескольких больниц города (Петербургская ГБУЗ "Детская городская больница Святой Ольги", ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова", Детская городская больница № 1), который не рекомендовал введение препарата. По словам лечащего врача, сейчас у ребенка наблюдается положительная динамика на других лекарствах и если менять препараты (нежелательно при наличии положительной динамики), то между их введением должен пройти срок - минимум 4 недели.

Кроме того, суду не предоставили сведения о возможности введения препарата в зависимости от веса ребенка (до 21 кг), а не в зависимости от возраста.