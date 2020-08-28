Очаг птичьего гриппа выявили на одной из крупнейших птицефабрик Омской области

ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Все поголовье птицы уничтожат из-за выявления очага птичьего гриппа на Иртышской птицефабрике - одной из крупнейших птицефабрик Омской области, которая на 60% обеспечивала сибирский регион яйцом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

"Там большой очаг, все поголовье будут уничтожать, около 1,5 млн голов", - сказал Дрофа.

По его словам, другие омские производители не смогут компенсировать рынку эту потерю. "Иртышская птицефабрика давала 60% яйца. Сейчас работаем со всеми поставщиками, которые есть, чтобы обеспечить объем яиц", - сказал Дрофа.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. В настоящий момент очаги этого заболевания зафиксировали в 16 населенных пунктах 12 районов Омской области. Вся птица в хозяйствах в поселениях, где были случаи заражения птичьи гриппом, отчуждается и уничтожается.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.