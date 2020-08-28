Представителя Чечни в Ивановской области суд обвиняет в мошенничестве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Суд предъявил обвинение официальному представителю главы Чечни в Ивановской области Исе Эдильсултанову, задержанному в среду в Крыму по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Сам обвиняемый вины не признает, сообщил ТАСС в пятницу его адвокат Умалат Сайгитов.

"Сегодня Ивановский суд предъявил Эдильсултанову обвинение по двум статьям - ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Эдильсултанов вину не признает. "В ходе заседания он дал показания по этому делу, объяснил свою позицию, он убежден в своей невиновности и пытается доказывать это", - пояснил Сайгитов, отметив, что в субботу обвиняемому должны избрать меру пресечения. В настоящий момент он находится в ИВС.

Эдильсултанов был задержан 26 августа в Крыму в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и УМВД. По версии следствия, он пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов. Вместе с ним задержали восемь человек, являющиеся "сотрудниками и соратниками подозреваемого". Среди них 61-летняя женщина-бухгалтер.