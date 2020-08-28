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Автомобиль замминистра обороны попал в аварию в центре Москвы

По словам источника, в результате происшествия никто не пострадал
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© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 августах /ТАСС/. Автомобиль, который числится за одним из заместителей министра обороны России, в пятницу попал в ДТП в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 произошло столкновение двух транспортных средств, один из которых числится за заместителем министра обороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из машин после ДТП наехала на женщину с коляской, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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