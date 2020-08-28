Обвиняемый в организации убийства Старовойтовой лидер "тамбовской" ОПГ помещен в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Лидер "тамбовской" организации преступной группы (ОПГ) Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, помещен в больницу при петербургском следственном изоляторе "Кресты". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия по делу об убийстве, из-за которых Барсуков был этапирован в Петербург, на данный момент не проводятся.

"Никакие следственные действия с ним сейчас не проводятся, он в больнице", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что перевод в больницу связан с неблагоприятным состоянием Барсукова, которое усугубляется ввиду его хронического заболевания.

Лидер "тамбовской" ОПГ был этапирован в Петербург по делу об убийстве Галины Старовойтовой в начале лета этого года. Весной прошлого года ему было предъявлено обвинение в организации ее убийства, свою вину он не признал. Кроме того, Куйбышевский районный суд Петербурга ранее признал его виновным в создании ОПГ, по совокупности ранее полученных наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы и этапировали в колонию в Кировской области.

Сестра Старовойтовой Ольга в конце прошлого года заявляла, что расследование дела находится на финальной стадии. В начале текущего года адвокаты Барсукова отмечали, что весной их вместе с доверителем начнут знакомить с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в прокуратуру. Источник в следственных органах ранее сообщил ТАСС, что расследование уголовного дела Барсукова об убийстве Старовойтовой не планируется завершать до конца текущего года.