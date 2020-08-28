Обвиняемого в организации убийства Старовойтовой поместили в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Лидера "тамбовской" организованной преступной группы (ОПГ) Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, поместили в больницу при петербургском следственном изоляторе "Кресты". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия по делу об убийстве, из-за которых Барсукова этапировали в Петербург, на данный момент не проводятся.
"Никакие следственные действия с ним сейчас не проводятся, он в больнице", - сказал собеседник агентства.
Источник также отметил, что перевод в больницу связан с неблагоприятным состоянием Барсукова, которое усугубляется ввиду его хронического заболевания.
Лидера "тамбовской" ОПГ этапировали в Петербург по делу об убийстве Галины Старовойтовой в начале лета этого года. Весной прошлого года ему предъявили обвинение в организации ее убийства, свою вину он не признал. Кроме того, Куйбышевский районный суд Петербурга ранее признал его виновным в создании ОПГ, по совокупности ранее полученных наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы и этапировали в колонию в Кировской области.
Сестра Старовойтовой Ольга в конце прошлого года заявляла, что расследование дела находится на финальной стадии. В начале текущего года адвокаты Барсукова отмечали, что весной их вместе с доверителем начнут знакомить с материалами дела, после чего обвинительное заключение направят на утверждение в прокуратуру. Источник в следственных органах ранее сообщил ТАСС, что расследование уголовного дела Барсукова об убийстве Старовойтовой не планируется завершать до конца текущего года.
Дело об убийстве Старовойтовой
Депутат Госдумы второго созыва Галину Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.
Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве признали Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин как технический организатор преступления приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима по статьям посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля и о незаконном хранении оружия. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании этих статей, а также статьи об убийстве.
Следствие по делу об убийстве Старовойтовой возобновили в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявили обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера "тамбовской" ОПГ.
Эта преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х - начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Как установил суд, участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.