Обвиняемого в организации убийства Старовойтовой поместили в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Лидера "тамбовской" организованной преступной группы (ОПГ) Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, поместили в больницу при петербургском следственном изоляторе "Кресты". Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следственные действия по делу об убийстве, из-за которых Барсукова этапировали в Петербург, на данный момент не проводятся.

"Никакие следственные действия с ним сейчас не проводятся, он в больнице", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что перевод в больницу связан с неблагоприятным состоянием Барсукова, которое усугубляется ввиду его хронического заболевания.

Лидера "тамбовской" ОПГ этапировали в Петербург по делу об убийстве Галины Старовойтовой в начале лета этого года. Весной прошлого года ему предъявили обвинение в организации ее убийства, свою вину он не признал. Кроме того, Куйбышевский районный суд Петербурга ранее признал его виновным в создании ОПГ, по совокупности ранее полученных наказаний его приговорили к 24 годам лишения свободы и этапировали в колонию в Кировской области.