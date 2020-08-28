Следствие просит арестовать гендиректора "Мособлэнерго" и его заместителя по делу о взятке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следствие обратилось в Хамовнический суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки. Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

Согласно карточке дел, в суде зарегистрированы два ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Брижаня и Астапова. Даты заседания пока не назначены.

Обоим фигурантам дела вменяется ч. 4 ст. 290 ("Получение взятки должностным лицом с использованием своего положения") УК РФ. Конкретные обстоятельства дела пока остаются неизвестны.

Бризань занимает должность гендиректора "Мособлэнерго" с 2013 года, Астапов на должности его заместителя находится с 2015 года. Перед переводом в Московскую область оба фигуранта дела занимали руководящие посты в "Кубаньэнерго".