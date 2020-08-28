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Под Калининградом возбудили дело о мошенничестве чиновницы районной администрации

Подозреваемая проводила незаконные операции с недвижимостью

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве против сотрудницы администрации Балтийского муниципального района Калининградской области. Ее подозревают в нанесении муниципалитету ущерба на сумму 1 млн рублей при проведении операции с недвижимостью, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры региона.

"По требованию прокуратуры 28 августа следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая, используя должностное положение, оформила раздел нежилого помещения в городе Балтийске, кадастровой стоимостью более 19 млн рублей, на два для снижения стоимости объектов и последующей их реализации на торгах. Помещение было реализовано по заниженной стоимости.

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