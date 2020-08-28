Замглавы "Аэрофлота" Александрова могут обвинить в хищениях на сумму более $10 млн

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи ФСБ России устанавливают причастность заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова к хищениям на сумму более $10 млн при строительстве объектов компании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"ФСБ России продолжает проверку в отношении деятельности "Аэрофлота", в том числе по текущим строительным объектам, к хищениям при строительстве которых имел отношение Александров. В ходе данных проверок получены показания от бывших сотрудников компании, которые могут быть основанием для возбуждения новых уголовных дел", - сказал собеседник агентства. По его словам, сумма хищений может превышать $10 млн.

В свою очередь адвокат руководства "Аэрофлота" Александр Карабанов отказался давать какие-либо комментарии, сославшись на имеющийся в договоре на представление интересов с заместителем директора компании Василием Авиловым положение о конфиденциальности. При этом защитник уточнил, что уголовное дело, по которому СК РФ завершил следствие, содержит чуть более 100 томов.

Дело Александрова

Ранее СК РФ предъявил в окончательной редакции обвинение Александрову и остальным фигурантам уголовного дела о хищении 250 млн рублей у компании.

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы заключил с адвокатской коллегией четыре контракта об оказании юридической помощи на 250 млн рублей, которые были похищены.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных председателем адвокатской коллегии "Консорс" Александром Сливко и адвокатом коллегии Диной Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.