Военный вертолет разбился в США

ТАСС, 28 августа. Двое военнослужащих погибли, трое получили ранения при падении военного вертолета Black Hawk в американском штате Калифорния. Об этом в пятницу сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями Армии (сухопутные войска) Соединенных Штатов.

"[Боевая] единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку поблизости от [города] Коронадо в штате Калифорния 27 августа, когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали. Территория оцеплена, ведется расследование инцидента", - приводит газета заявление командования.

По данным Los Angeles Times, инцидент произошел на острове Сан-Клементе, расположенном примерно в 112 км к западу от города Сан-Диего. На острове расположены аэродром, полигон и тренировочный комплекс, которые используются армейскими подразделениями специального назначения.