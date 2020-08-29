В Мальмё произошли беспорядки после сожжения Корана

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Беспорядки, вспыхнувшие вечером в пятницу в ходе протестов против произошедшего сожжения Корана, охватили район шведского города Мальмё Русенгорд. Об этом сообщает телеканал SVT.

Около 300 человек, возмущенные кощунственным актом, вышли на перекресток двух главных улиц Русенгорода, Амиралсгатан и Шелегатан, полностью перегородив дорожное движение. Когда на место прибыла полиция, в нее полетели камни, бутылки и фейерверки. "Сейчас мы боремся с происходящими беспорядками. Неспокойно во всем районе", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь местной полиции Рикард Лундквист.

Несколько дней назад уличный художник и, как его еще называют СМИ, провокатор Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился к городским властям за разрешением на проведение перед Исламским центром в Русенгорде манифестации на тему "последствий исламизации Скандинавии". Акцию планировалось провести во время пятничной молитвы мусульман, а для участия в ней пригласить лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана. Там же планировалось и сожжение Корана.

Еще в среду полиция отказала в разрешении на проведение акции. В качестве причины была названа забота о порядке и безопасности граждан. В пятницу административный суд подтвердил решение стражей порядка, указав в пресс-релизе, что угроза общественному порядку "представляется настолько большой, что свобода митингов и демонстраций может быть ограничена". Направлявшегося в Швецию Расмуса Палудана задержали на границе, где ему был объявлен двухлетний запрет на въезд в страну. Однако сожжение Корана членами "Жесткого курса" все же состоялось - в Русенгорде, в промышленной зоне Эмильсторп.

Чтобы пресечь вспыхнувшие беспорядки, шведским стражам порядка пришлось задействовать спецмашины. "Обстановка накалилась. Был устроен костер, в который потом бросили покрышки и пиломатериалы. Мы были вынуждены тушить огонь и разгонять толпу, когда натолкнулись на сопротивление", - пояснил пресс-секретарь полиции .

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Адвокат известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Он публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".