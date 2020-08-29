AP: в США число жертв урагана "Лаура" выросло до 14

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Число жертв урагана "Лаура" в штатах Луизиана и Техас выросло до 14. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Не менее пяти человек погибли при падении деревьев. Один утонул. Восемь умерли из-за отравления угарным газом. Они неправильно использовали электрические генераторы, когда укрывались от урагана.

В ночь на четверг циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В Техасе, Луизиане и Арканзасе около 600 тыс. домов остаются без электроснабжения.

Позже ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма. В настоящее время он считается тропической депрессией.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.