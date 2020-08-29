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Число жертв тропического шторма "Лаура" в Гаити возросло до 31

Пострадали восемь человек

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 31 человек погиб, восемь пострадали из-за тропического шторма "Лаура", прошедшего в ночь с субботы на воскресенье над Гаити. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте управления по вопросам безопасности карибской республики.

Ранее новостной портал HaitiLibre сообщал о 20 погибших. В общей сложности более 2,3 тыс. жилых строений были повреждены, затоплено свыше 6,2 тыс. домов.

По данным спасательных служб, серьезно пострадали юго-восточные и западные районы республики. Как ранее заявляли власти, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны.

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура" во время его прохождения над Гаити достигала 23 м/с.

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