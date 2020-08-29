СМИ: в результате ДТП на востоке Кубы погибли два человека

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 17 пострадали на Кубе после того, как перевозивший людей грузовик перевернулся в окрестностях населенного пункта Мараньон провинции Лас-Тунас в восточной части страны. Об этом в пятницу сообщила газета Juventud Rebelde.

По ее данным, все получившие травмы находятся под наблюдением врачей. Полиция проводит расследование причин аварии.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.