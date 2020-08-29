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В Новосибирске легковушка врезалась в жилой дом

Один человек погиб

ТАСС, 29 августа. Легковой автомобиль врезался в микрорайоне Пашино в Новосибирске в многоквартирный дом. В результате ДТП один человек погиб, сообщили ТАСС в ГИБДД Новосибирска.

"Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами", - сообщил представитель ведомства.

По словам сотрудника ГИБДД, водитель автомобиля был пьян, его задержали.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, сначала автомобиль врезался в припаркованную машину, затем оба автомобиля - в подъезд жилого дома, заблокировав двери подъезда. Пожарно-спасательные подразделения разблокировали подъезд.

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