Воды Амура подтопили 115 дач на островах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Разлившаяся река Амур подтопила 115 дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный в Хабаровском крае, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"На островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный, расположенных на левом берегу Амура напротив Хабаровска, начались подтопления садоводческих обществ. На утро субботы, 29 августа, вода залила 115 дач. Как сообщает ГУ МЧС по региону, повышенную водность дают мелкие внутренние водоемы, озера, протоки, подпитывающиеся грунтовыми водами, образовавшимися после дождей. Растет уровень воды и в русле самой реки - он составляет 435 см, а при 450 см традиционно начинается активное затопление островной части", - говорится в сообщении.

На острове сейчас дежурят три патрульные группы МЧС, они оповещают людей об угрозе и готовы прийти на помощь. Дачники еще на прошлых выходных начали собирать и вывозить урожай с острова и продолжают это делать. Согласно правилам, после того, как вода поднимется до уровня 430 см, движение теплоходов может быть приостановлено.

Подтопление угрожает не только пригороду Хабаровска, но и другим точкам края. Сложная обстановка возникла в селах Кукан и Корсаково-2 в Хабаровском районе, где еще с 15 августа подтоплено 14 придомовых территорий. Установлено наблюдение за реками южных районов, специально для этого из Москвы прибыл десант московских спасателей, которые с помощью беспилотников организовали фото- и видеосъемку. Общая численность группировки всех ведомств в регионе для ликвидации последствий паводка насчитывает около 8 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники, сформирован материальный резерв для ликвидации возможных ЧС на сумму в 850 млн рублей.

"В ближайшие двое суток у краевой столицы прогнозируется подъем воды еще на 15-20 см. Пойма реки у города затоплена на глубину 127 см. Критическая отметка для города начинается с 600 см. В зону риска вдоль Амура также попадают села Елабуга и Богородское", - отмечается в сообщении.

Также растет уровень воды в реках Амгунь, Бурея, Кур, Тунгуска, Манома, там отмечаются затопления поймы. К началу следующей недели после дождей возможно формирование дождевых паводков и на южных реках. Существует риск затопления низких мест, сенокосов для Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо.