Одна из пострадавших при столкновении двух микроавтобусов в Якутии умерла в больнице

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Одна из пострадавших в ДТП с двумя микроавтобусами в Якутии умерла в больнице, сообщило в субботу ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и 15 получили травмы различной степени тяжести. Погибшие - женщины 1980 года рождения и 1965 года рождения: первая находилась в задней части салона автомашины Toyota Hiace Regius, вторая скончалась в районной больнице (в момент ДТП она находилась в салоне автомашины Toyota Hiace)", - говорится в сообщении.

Авария произошла утром в пятницу на федеральной дороге "Колыма". По предварительным данным, на 236-м км автотрассы водитель Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace.

В момент аварии Toyota Hiace Regius помимо водителя находились семь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних 2008 года рождения и 2011 года рождения, в салоне Toyota Hiace - девять пассажиров, в том числе дети 2009 года рождения и 2011 года рождения. Оба водителя зарегистрированы как предприниматели, работающие на легковом такси, состояние опьянения в момент аварии у них не установлено. Водитель Toyota Hiace Regius за год семь раз привлекался к административной ответственности, водитель Toyota Hiace в течение года привлекался к ответственности за нарушение ПДД 20 раз.