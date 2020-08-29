Режим ЧС ввели в Лесозаводске в Приморье из-за подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Лесозаводском городском округе Приморского края из-за подтоплений, которые возникли после сильных дождей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Сильные дожди, которые идут на большей территории края, вызвали подтопления в селе Ружино Лесозаводского городского округа, а в Пограничном округе в связи с переливами воды ограничено движение легкового транспорта.

"В связи с подтоплениями в селе Ружино введен режим ЧС муниципального характера - ущерб уточняется", - говорится в сообщении.

В Пограничном округе на автодороге Богуславка - Духовское перед строящимся мостом зафиксирован большой перелив через дорогу глубиной до 25 см. Вода продолжает прибывать, проезд открыт только для большегрузного транспорта. Для легковых автомобилей есть альтернативный проезд.

Согласно прогнозу, с 29 по 30 августа формирование дождевых паводков продолжится. Сильнее всего паводок угрожает Уссурийскому и Дальнереченскому городским округам, Октябрьскому, Лазовскому и Чугуевскому округам, Михайловскому, Красноармейскому, Пожарскому, Ольгинскому и Кавалеровскому районам.

В Приморье на 28-29 августа объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави". Ожидается, что количество осадков в некоторых районах Приморья может достигнуть месячной нормы - 120 мм.