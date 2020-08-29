В Приамурье остаются частично подтопленными девять населенных пунктов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Подтопленными после сильных дождей остаются девять населенных пунктов в восьми муниципалитетах Амурской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

"На территории Амурской области сохраняется сложная паводковая обстановка. В восьми муниципальных образованиях частично подтоплены девять населенных пунктов, восемь участков автомобильных дорог местного значения. В результате выпадения обильных осадков на территории области подтоплено 440 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В Благовещенске продолжает работу пункт временного размещения, где находятся два человека. Еще пять пунктов временного размещения подготовлено в пяти муниципалитетах региона, они могут принять до 215 человек.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли очень сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС.