Полицейские обнаружили и изъяли в Петербурге 6 тонн контрафактного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранители изъяли 6 тонн поддельной алкогольной продукции элитных брендов из гаража в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Предполагается, что гараж использовался с целью хранения контрафакта, произведенного на территории промзоны в городе Колпино для дальнейшего сбыта. Из незаконного оборота из гаража изъято 6 тонн готовой алкогольной продукции (коньяк, виски и водка элитных брендов), маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Полицейские в августе установили местонахождение и ликвидировали крупное незаконное предприятие по производству алкоголя в городе Колпино. Тогда с территории объекта изъяли 1,5 т спирта, 5 т готовой алкогольной продукции и 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Там же задержали двух рабочих, а также еще пятерых человек, подозреваемых в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование").