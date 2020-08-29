СМИ: в Китае двое погибли при обрушении отеля

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще 10 находятся под завалами в результате обрушения двухэтажного отеля в провинции Шаньси на севере КНР. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

Как передает телеканал, инцидент произошел в 09:40 по местному времени (04:40 мск) на территории уезда Сянфэнь города Линьфэнь. Отмечается, что в результате обрушения "множество людей оказалось под завалами".

По данным на 12:00 по местному времени (07:00 мск), спасателям удалось извлечь из-под завалов 23 человека, двое из них погибли. В настоящее время ведется поиск по меньшей мере еще 10 человек.

Причина и детали инцидента пока не сообщаются, ведется расследование.