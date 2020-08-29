В Кузбассе пенсионер застрелил соседа и ранил его сына

ТАСС, 29 августа. Житель города Топки Кемеровской области подозревается в убийстве соседа и ранении его 14-летнего сына. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области.

"Поступило сообщение об обнаружении рядом с одним из частных домов в городе Топки тела 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди, с этого же адреса с огнестрельным ранением плеча госпитализирован 14-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По версии следствия, у 72-летнего пенсионера был давний конфликт с соседской семьей. Накануне он, спрятав охотничье ружье под одеждой, пошел к их дому. Сначала у него возник конфликт с женой соседа. Мужчина ударил женщину, она попросила сына, который находился рядом, позвать отца. Супруг выбежал из дома, в это время пенсионер произвел несколько выстрелов из ружья в их сторону. В результате 38-летний мужчина скончался на месте, а его 14-летний сын был ранен в плечо.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).