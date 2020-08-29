Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго" и его заместителя по делу о получении взятки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы заключил под стражу генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия, избрав Брижаню и Астапову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Обоим фигурантам дела вменяется ч. 4 ст. 290 ("Получение взятки должностным лицом с использованием своего положения") УК РФ. Конкретные обстоятельства дела пока остаются неизвестны.

Брижань занимает должность гендиректора "Мособлэнерго" с 2013 года, Астапов на должности его заместителя находится с 2015 года. Перед переводом в Московскую область оба фигуранта дела занимали руководящие посты в "Кубаньэнерго".