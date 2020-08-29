В Казани прокуратура начала проверку после видео, на которой женщина избивает ребенка

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Советского района Казани проводит проверку видеозаписи, на которой женщина бьет ребенка. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

На кадрах записи видно, как женщина бьет по голове мальчика в подъезде многоквартирного дома. От ударов ребенок падает на пол.

"Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана проводит проверку в связи с появившимся в сети видео об избиении ребенка матерью. Предмет проверки - надлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья установлена, обстоятельства инцидента выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.