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В Казани прокуратура начала проверку после видео, на которой женщина избивает ребенка

На записи видно, как мальчик падает от ударов на пол

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Советского района Казани проводит проверку видеозаписи, на которой женщина бьет ребенка. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

На кадрах записи видно, как женщина бьет по голове мальчика в подъезде многоквартирного дома. От ударов ребенок падает на пол.

"Прокуратура Советского района Казани по поручению прокуратуры Татарстана проводит проверку в связи с появившимся в сети видео об избиении ребенка матерью. Предмет проверки - надлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья установлена, обстоятельства инцидента выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

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