В Казани возбудили два административных дела против женщины, избившей ребенка

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Административные дела возбуждены в Казани в отношении женщины, избившей ребенка. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись того, как женщина бьет по голове мальчика в подъезде многоквартирного дома. От ударов ребенок падает на пол. Прокуратура Советского района Казани начала проверку после появления видеозаписи.

"В настоящее время женщина на видео установлена. Это мать мальчика, жительница города Чистополя. По словам женщины, она нанесла побои ребенку из-за спрятанного в этом подъезде планшета. В настоящее время в отношении нее возбуждены административные дела по статьям "Нанесение побоев" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - говорится в сообщении.

Материалы проверки также передали в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий женщины. Известно, что женщине 33 года, она проживает в Чистополе, работает в салоне красоты. Она приехала с сыном в Казань к своему знакомому, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Мать не разрешала ребенку долго играть на планшете. Ребенок спрятал планшет в соседнем подъезде (на видео). Пока они пытались проникнуть в подъезд, мать решила "преподать урок" своему чаду", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, ребенок с матерью находится в отделе полиции. В сентябре мальчику исполнится пять лет.