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Восемь милиционеров попали под следствие после смерти задержанного в Цхинвале

Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии, заявил президент республики Анатолий Бибилов

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием после смерти задержанного в Цхинвале. Инцидент произошел в результате непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов, заявил в своем обращении к народу президент республики Анатолий Бибилов.

"Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии. Расследование всех обстоятельств его (задержанного в Цхинвале - прим. ТАСС) гибели проходит под моим личным контролем. Восемь сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием. Расследование должно быть предельно беспристрастным и оперативным. Любые проволочки в ведении расследования недопустимы. Уверен, что виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания", - говорится в обращении. Глава республики добавил, что лично проконтролирует, чтобы "ни один виновный не ушел от ответственности".

Теги
Южная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
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