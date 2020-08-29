В Харьковской области произошел конфликт между местными жителями и цыганами

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Столкновения около 500 местных жителей с цыганами произошли в Балаклейском районе Харьковской области Украины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции области.

"Жители поселка Андреевка Балаклейского района назначили мирную акцию, чтобы выразить недовольство действиями семей цыган, проживающих на территории района. У домов цыган собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения", - говорится в сообщении.

После инцидента был поднят личный состав местного управления полиции, который эвакуировал цыган из эпицентра конфликта. "Полиция обеспечивает безопасность. Общественный порядок охраняют около 80 сотрудников отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения", - добавили в пресс-службе. Сейчас территория поселка окружена полицией. "Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - подчеркнули в полиции.

По данным украинских СМИ, местные жители считают, что из-за цыган в населенном пункте выросла преступность. По их мнению, цыгане также причастны к избиению 19 августа молодого человека, проживающего там.