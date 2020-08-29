В Зимбабве обнаружили 11 слонов, умерших по непонятным причинам

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Одиннадцать слонов, погибших по неизвестным причинам, обнаружили власти Зимбабве на западе страны. Об этом сообщила в субботу зимбабвийская новостная служба "Нью заина".

"Слоны найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ", - заявил представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво. На своей странице в Twitter он сообщил, что на месте уже работают ветеринары. "Есть подозрения на сибирскую язву как причину смерти животных", - отметил он.

Новость уже вызвала широкий отклик среди защитников животной и широкой публики в странах юга Африки, сообщила южноафриканская радиостанция SABC. "Есть опасения, что смерть слонов в Зимбабве каким-то образом связана с массовой гибелью этих животных в соседней Ботсване, где с апреля умерли более 360 слонов", - отмечает она. Несмотря на усилия ряда ведущих мировых лабораторий, которые провели исследования тканей умерших животных, до сих пор не найдена причина их смерти.