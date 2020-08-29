Ивановский суд арестовал представителя Чечни на два месяца по делу о мошенничестве

ТАСС, 29 августа. Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова, задержанного в Крыму по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, сообщил ТАСС в субботу адвокат обвиняемого после завершения заседания.

"Ивановский суд избрал меру пресечения для Эдильсултанова в виде заключения под стражу на два месяца. До 24 октября он будет в СИЗО. В ближайшее время мы намерены подать апелляцию на решение суда", - сказал собеседник агентства.

Накануне суд предъявил обвинение Эдильсултанову по двум статьям УК РФ - ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности"). По словам адвоката, его подзащитный вину не признает.

Иса Эдильсултанов был задержан 26 августа в Крыму в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и УМВД. По версии следствия, он пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов. Вместе с ним задержали восемь человек, являющихся "сотрудниками и соратниками подозреваемого". Среди них 61-летняя женщина-бухгалтер.